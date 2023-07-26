На Лесном массиве большинство входов в дома и заведения недоступны для людей с инвалидностью: исследование

Журналисты издания "Тексты" провели исследования в четырех жилых микрорайонах Киева, Запорожья, Луцка и Житомира на предмет доступности городского пространства для людей, которые передвигаются на колесных креслах.

Фото: Texty org

Во всех четырех городах недоступно большинство входов в жилые дома и в заведения.

Почему именно микрорайоны? Большинство жителей городов живет именно в подобных районах, а не в центре. Почему именно эти города? Мы пытались взять города из разных уголков страны. Также учли, что в Житомире, например, много воинских частей, а значит, живет много военных”, – говорят авторы исследования.

Согласно результатам исследования, в Киеве на микрорайоне "Лесной" недоступны:

82% входов в дома,

72% входов в заведения,

25% дорог

Среди проблем, делающих пространство неинклюзивным: недоступные входы в заведения из-за высокой лестницы и ненормативных пандусов, плохое качество дорожного покрытия, высокие бордюры и отсутствие съездов.

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За основу методологии взяли Альбом безбарьерных решений — практическое руководство, которое рекомендует и на примерах иллюстрирует, как городская среда может быть дружественной к разным пользователям.