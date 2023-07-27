Во львовском университете Франко отреставрируют аварийную стеклянную крышу

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Мария Иващук
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Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко планируют отреставрировать стеклянную крышу. Об этом сообщил руководитель прессцентра ЛНУ Олег Вивчарик изданию "Твоє місто".

В университете отмечают, что недавно стекло от нескольких сегментов фонаря выпало в актовый зал. В тот момент в зале не было людей. Также толщина и качество стекла не отвечает современным требованиям безопасности – особенно во время полномасштабной войны, когда ударные волны взрывов могут достигать и главного корпуса ЛНУ.

Стоимость работ составляет 1020995 грн. Источники финансирования в университете пока не назвали.

Работы планируют завершить к началу учебного года.

Опубликовано: 27 июля 2023
Львів
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