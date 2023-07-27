"Укрзализныця" запустила в польский Хелм поезд с иллюстрацией Александра Грехова

«Укрзализныця» и Port of Culture реализовали проект брендинга поезда сообщением Киев—Хелм, который уже в ближайшее время отправится в первый рейс.

Об этом сообщила куратор проекта Катя Тейлор.

Фото: Катя Тейлор

Иллюстрацию к вагону создал художник Александр Грехов.

Главными символами рисунка являются музыкальные инструменты, напоминающие о магии музыки. Они представлены в виде украинских птиц. В том числе это аллюзия к массовой вынужденной эмиграции, вызванной полномасштабным вторжением”, – говорится в сообщении.

Проект создали к новому сезону шоу "Голос Страны", создаваемому в сотрудничестве с Польшей.