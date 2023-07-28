Фильм "Барби" установил рекорд проката в украинских кинотеатрах

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Мария Иващук
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Фильм «Барби» собрал более 33 миллионов гривен за первый уикенд украинского проката, обойдя «Аватар: Путь воды». Это самый высокий результат кассовых сборов за первый уикенд после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил дистрибьютор фильмов Warner Bros. Pictures и The Walt Disney Company в Украине.

С 19 июля по 23 июля фильм собрал 33,2 млн. гривен. За этот период Барби просмотрели 226 757 зрителей.

Результат кассовых сборов фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг обошел результат фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, который был предыдущим лидером и собрал 25,8 млн. гривен за первый уикенд.

Кассовые сборы фильма «Барби» в мире за первый уикенд показали рекордные 337 млн долларов, в том числе 155 млн долларов на рынке США и Канады и 182 млн долларов на международном рынке.

Лента "Барби" стартовала в украинском кинопрокате 20 июля.

Опубликовано: 28 июля 2023
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