Студенты из Луцка создали «Багги-ПАТРУЛЬ» для ВСУ

Студенты Луцкого национального технического университета вместе с научными наставниками создали автомобиль Багги-ПАТРУЛЬ. В скором времени его передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщили на сайте вуза.

Сначала студенты и их наставники разработали концепцию и проект автомобиля Багги-ПАТРУЛЬ. Затем они изготовили заготовки, сварили, покрасили и собрали автомобиль и реализовали проект в металле. В целом работа студентов длилась полгода.

В настоящее время автомобиль проходит ходовые испытания. После доработки всех деталей Багги-ПАТРУЛЬ передадут на нужды военных.

Особенности такого автомобиля – хорошая динамика, управляемость, устойчивость и проходимость. По словам разработчиков, это достаточно перспективное средство патрулирования территорий.

«Для наших вооруженных сил — это возможность использовать сравнительно не дорогое, но максимально динамичное и удобное средство для выполнения ряда задач в военных условиях», — отмечают в вузе.

Фото: ЛНТУ