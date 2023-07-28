На Ярославовом Валу открылся коктейльный бар Lunca от команды херсонцев

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Ирина Маймур
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На Ярославовом Валу в тестовом режиме заработал коктейльный бар Lunca от предпринимателей из Херсона.

Официальное открытие планируется на 4 августа,пишет Posteat.

Lunca был «первым спикези-баром Херсона», работавшим с 2015 года и даже во время оккупации, пока в июне 2022 года его помещение не забрали российские оккупанты.

Весной команда заведения собралась в Киеве, чтобы открыть бар в столице. Основатели уверяют, что "на Золотых воротах повторили атмосферу, которую создавали в течение семи лет в Херсоне".

В меню есть закуски и антипасты, салаты, блюда и десерты. На баре предлагают 14 видов крепкого алкоголя, пиво, вино, безалкогольные напитки и коктейли.

Цены: панипури с соленым сыром и овощным конкасом — 225 грн, страчателла с томатами черри и зеленым маслом – 215 грн, бургер с творожной котлетой – 260 грн, тирамису – 115 грн, коктейль Butterfly spritz – 250 грн, коктейль

Адрес: ул. Ярославов Вал, 9

Режим работы: ежедневно 16:00-22:00

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Фото: Lunca

Опубликовано: 28 июля 2023
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