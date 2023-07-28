В промзоне на Подоле открылось пространство "КультМотив". Как оно выглядит

На Подоле на территории бывшего завода "КиевМельница" 15 июля состоялось официальное открытие культурного пространства "КультМотив".

"Культура - наше оружие и развитие ее - наша цель и цель", - говорят основатели пространства.

Здесь будут проводить концерты, лекции и другие мероприятия. На территории можно заказать блюда украинской кухни, такие как ленивцы и кремзлики, а также сэндвичи и салаты.

В барной карте – коктейли, созданные с использованием украинского алкоголя.