В промзоне на Подоле открылось пространство "КультМотив". Как оно выглядит

На Подоле на территории бывшего завода "КиевМельница" 15 июля состоялось официальное открытие культурного пространства "КультМотив".
"Культура - наше оружие и развитие ее - наша цель и цель", - говорят основатели пространства.
Здесь будут проводить концерты, лекции и другие мероприятия. На территории можно заказать блюда украинской кухни, такие как ленивцы и кремзлики, а также сэндвичи и салаты.
В барной карте – коктейли, созданные с использованием украинского алкоголя.
Цены: кремзлики с грибами – 140 грн, салат "Шопский" – 130 грн, ленивцы соленые – 150 грн
Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00
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