В Буче беспилотники будут доставлять лекарства в медучреждения

В Бучанской общине беспилотники будут доставлять гуманитарные грузы, лекарственные средства и компоненты крови в медучреждения.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

БПЛА белого цвета с красными крыльями (размах крыла — 3 м) будут иметь желто-голубую маркировку на нижней части корпуса. Они могут летать несколько раз в день в светлое время суток на высоте 100-300 м. Звук у них почти отсутствует.

Приближаясь к медучреждению, БПЛА будут снижаться до 20-40 м и будут сбрасывать грузы в желто-голубых боксах на парашюте. Посадка груза будет производиться в определенной зоне с точностью приземления до 5-10 м.

Полеты будут координировать военные подразделения региона в режиме реального времени. Бучанская община — одна из первых, реализующая новый проект.

Ранее мы писали, что команда разработчиков из Запорожья создала разведывательный беспилотник для ВСУ.

Фото: Бучанский горсовет