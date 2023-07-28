На Прорезной открыли Arka cafe-bar с испанской и мексиканской кухней

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Мария Иващук
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На Прорезной открылось заведение с блюдами мексиканской и испанской кухонь Arka cafe-bar. Это перезапуск с изменением концепции ресторана Melange, ранее работавшего на проспекте Героев Сталинграда, 14Г.

У заведения есть два зала и терраса. Завтраки готовят целый день, можно заказать два вида сладких сырников, несколько видов тортильи и «булочку хала» с сезонными ягодами и шоколадом.

Кроме того, в меню есть тако, тартар и карпачо, мидии, ризото и баскский чизкейк.

Цены: тако сицилийский цыпленок с гуакамоле и перцем халапеньо — 174 грн, тартар из тунца — 368 грн, мидии в сливочно-сырном соусе — 297 грн, чурос — 186 грн
Адрес: ул. Прорезная, 10
Режим работы: 10:00 – 22:00
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Опубликовано: 28 июля 2023
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