Зеленский ветировал выделении 574 млн грн на достройку музея Голодомора в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщил нардер Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроекте №9437, который предусматривал внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год".

Напомним, Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году недалеко от Киево-Печерской лавры. В 2010 году открыли первую часть – мемориал, вторая очередь предполагает строительство музея. Комплекс строят по проекту польской архитектурной студии Nizio Design и украинской компании Project Systems LTD. Ранее архитектор Мирослав Низьо из студии Nizio Design также работал над Музеем истории польских евреев Polin.

Фото: Музей Голодомора