В Киеве открылась выставка автора панно на станции «Крещатик»

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Валерия Гуржий
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28 июля в Музее народного декоративного искусства открылась выставка, посвященная автору керамического декора на станции метро «Хрещатик». В день открытия художнице Оксане Грудзинской исполнилось 100 лет.

На выставке можно увидеть декоративные вазы, пласты, блюда, подготовительные эскизы, а также один из вариантов керамического панно станции метро «Крещатик». Они состоят из 12 типов прямоугольных плиток с яркими цветочными узорами, имеющими множество вариантов компоновки. Контуры рисунка выполнены техникой невысокого, едва выступающего рельефа, и расписаны цветными поливами восстановительного огня.

К юбилею музей выпустил альбом произведений художницы и подарил ей на открытии.

Оксана Грудзинская родилась в Москве и окончила институт прикладного и декоративного искусства, где ее обучали Александр Дейнека и Роберт Фальк. С середины 1947 года художница начала работу в экспериментальной мастерской художественной керамики в Киеве. Создавала декоративные панно, настенные блюда, вазы, куманцы. Она является заслуженной художницей Украины, членом Национального союза художников Украины и автором многих керамических произведений, украшающих города Украины, интерьеры домов и музейные экспозиции.

Фото: Музей народного декоративного искусства

Опубликовано: 30 июля 2023
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