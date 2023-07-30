В Одессе суд вернул укрытие в собственность арендаторам, которые превратили его в свалку

В Одессе суд постановил вернуть укрытие бывшим арендаторам, которые использовали его в качестве свалки. Накануне волонтеры сделали ремонт и открыли для горожан.

Об этом пишет волонтер Александр Яковенко.

Единственное укрытие в огромном парке Шевченко в центре Одессы было забито досками и заброшено мусором. Команда "Зеленого театра" проявила инициативу, обратилась в Фонд государственного имущества и получила разрешения взять помещение в аренду и за свой счет превратила зловонный подвал в хранилище, которое всегда доступно для кого-либо. Его полностью отремнотировали, провели вентиляцию, wi-fi, туалет и воду для жителей города.

Сообщается, что после этого прошлые арендаторы подали в суд на Фонд государственного имущества, что они не продлили именно с ними договор.

"Что делает суд? Нет, суд не штрафует их за закрытое и заброшенное укрытие и создание риска жизнью сотен людей, которые живут рядом. Судья хозяйственного суда Одесской области решает, что укрытие нужно забрать у людей и отдать назад тем людям, которые его использовали как мусорник", - сказано в сообщении.

Отмечается, что причина того, что Фонд государственного имущества отправил письмо о расторжении договора прошлому арендатору «не должным образом».

Фото: Александр Яковенко