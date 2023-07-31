Киевская станция Ecola начала принимать вторсырье по почте. Отправить его можно со всех регионов за пределами обслуживания эколеров.
Правила сдачи вторсырья:
- Принимают сырье "Новой почтой" исключительно в коробках на 30 кг;
- Стоимость услуги - 339 грн за одну такую коробку;
- Правила сортировки остаются такими же, как и для обычного заказа на вывоз;
- Одна коробка = одна отправка;
- Не принимаются отправления, содержащие сырье, не принимаемое станцией;
- Заказ обязательно нужно зарегистрировать на сайте, иначе его не примут.
Отправку нужно отправлять на отделение №1 "Новой Почты" в городе Киев. Данные получателя: имя – Экола, фамилия – К, телефон – +380685186518.
Фото: Ecola