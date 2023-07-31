Ecola начала принимать вторсырье по почте

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Валерия Гуржий
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Киевская станция Ecola начала принимать вторсырье по почте. Отправить его можно со всех регионов за пределами обслуживания эколеров.

Правила сдачи вторсырья:

  1. Принимают сырье "Новой почтой" исключительно в коробках на 30 кг;
  2. Стоимость услуги - 339 грн за одну такую коробку;
  3. Правила сортировки остаются такими же, как и для обычного заказа на вывоз;
  4. Одна коробка = одна отправка;
  5. Не принимаются отправления, содержащие сырье, не принимаемое станцией;
  6. Заказ обязательно нужно зарегистрировать на сайте, иначе его не примут.

Отправку нужно отправлять на отделение №1 "Новой Почты" в городе Киев. Данные получателя: имя – Экола, фамилия – К, телефон – +380685186518.

Фото: Ecola

Опубликовано: 31 июля 2023
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