Создали сканер, определяющий товары брендов, которые до сих пор работают на рынке рф

Киевская школа экономики создала сканер штрихкодов, который поможет определить товары более 7500 компаний, до сих пор работающих на рынке россии.

«Компания, не выходящие из россии, понимают один язык только — прибыли. Потому не покупайте продукты этих компаний. Но как это сделать на практике? Вот сканер от KSE Institute команды «Самосанкции/Leave Russia», — написал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Чтобы воспользоваться сканером, нужно перейти по этой ссылке и навести камеру на штрихкод необходимого товара.

Также сервис доступен в Telegram-боте.

Сканер штрихкодов был создан с помощью ChatGPT в рамках проекта «Самосанкции». Пока он доступен на украинском и английском языках.

Фото: Киевская школа экономики