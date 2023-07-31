Создали сканер, определяющий товары брендов, которые до сих пор работают на рынке рф

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Ирина Маймур
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Киевская школа экономики создала сканер штрихкодов, который поможет определить товары более 7500 компаний, до сих пор работающих на рынке россии.

«Компания, не выходящие из россии, понимают один язык только — прибыли. Потому не покупайте продукты этих компаний. Но как это сделать на практике? Вот сканер от KSE Institute команды «Самосанкции/Leave Russia», — написал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Чтобы воспользоваться сканером, нужно перейти по этой ссылке и навести камеру на штрихкод необходимого товара.

Также сервис доступен в Telegram-боте.

Сканер штрихкодов был создан с помощью ChatGPT в рамках проекта «Самосанкции». Пока он доступен на украинском и английском языках.

Фото: Киевская школа экономики

Опубликовано: 31 июля 2023
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