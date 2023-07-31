Жители Никополя посадили огороды на дне Каховского водохранилища: фото

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Ирина Маймур
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Никопольцы высадили картофель и кабачки на дне водохранилища, что обмелело после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Фото из мест, где теперь растет овощи, опубликовало Nikopolnews.

В издании отмечают, что пока жители Никополя выращивают овощи, прежнее дно Каховского водохранилища зарастает травой и превращается в луга. О прошлом местности напоминают только старые челноки, мостики рыбаков и раковины.

Напомним, что 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе. Из-за подрыва было затоплено около 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, а жители Никопольского района остались без водоснабжения.

Фото: Nikopolnews

Опубликовано: 31 июля 2023
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