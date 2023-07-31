Бренд INRO и художница Лилит Саркисян запустили благотворительную коллаборацию для восстановления Ботанического сада

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Валерия Гуржий
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Парфюмерно-косметический бренд INRO объединился с украинской художницей Лилит Саркисян в благотворительной коллаборации, чтобы помочь восстановить цветочную коллекцию Ботанического сада им. Гришка.

Они создали аромадифузоры и свечи, посвященные цветам, пострадавшим в результате военных действий.

Художница изобразила на упаковке в акварельной технике магнолии, камелии и азалии, именно они стали главными ароматами коллекции.

Всю прибыль передадут Ботаническому саду на восстановление растений: магнолий, азалий, орхидей, деревьев яблони и березы, можжевельника, тиса, редких луковичных растений.

Что касается цен, то парфюмированная свеча "Камелия" стоит 850 грн, а аромодифузор – 1300 грн.

Фото: INRO

Опубликовано: 31 июля 2023
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