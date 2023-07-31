Украинцы создали подставку для ног и собрали на Kickstarter более $23 000

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Ирина Маймур
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Украинцы из компании VILNO создали подставку для ног FootRester, которая делает сиденье за компьютером более удобным, и представили ее на Kickstarter.

В настоящее время собрано уже более $23 000, пишет dev.ua.

VILNO основали два брата — Даниил и Назар из Украины. Сейчас они живут в США и создают разнообразные аксессуары для улучшения осанки, здоровья позвоночника и производительности.

FootRester – это регулируемая подставка для ног с массажными роликами и подушкой из пены с эффектом памяти. Подставка помогает снять боли в ногах и спине, расслабляет с помощью массажа ног и служит оргономической опорой для ног для предотвращения сутулости.

Фото: Kickstarter

Опубликовано: 31 июля 2023
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