В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X запустила отдельный сайт с военными вакансиями.

Об этом сообщает ШоТам .

Lobby X предлагает альтернативный метод присоединения к войску, позволяющий самостоятельно выбрать подразделение и должность для несения службы. Для этого достаточно отправить резюме на желаемую вакансию.

Механизм военного рекрутинга Lobby X работает как для гражданских, желающих мобилизоваться, так и для действующих военнослужащих, которые могут найти должность более релевантную их опыту и навыкам.

На сайте представлены вакансии абсолютно разного профиля: от боевых и медицинских до креативных и айтишных. Современные подразделения нуждаются в том числе видеографов, пиарщиков, бизнес-аналитиков, UI/UX-дизайнеров, HR-менеджеров, IT-разработчиков, водителей гражданского и военного транспорта, саперов, разведчиков, снайперов, врачей и других специалистов.

Платформа выступает посредником между человеком, желающим присоединиться к армии на конкретную должность, и подразделением. Lobby X размещает вакансии на своих ресурсах, производит первичный отбор кандидатов в соответствии с требованиями и направляет релевантные кандидатуры работодателю. Следующие этапы отбора проходят на стороне военных.

Система военного рекрутинга Lobby X, а именно возможность самостоятельно выбирать место службы и вид деятельности, позволяет решить основные проблемы при мобилизации, в частности:

неучет сильных и слабых сторон кандидата при назначении на военную специальность;

«лотерею» в военкомате.

Lobby X напрямую сотрудничает с воинскими частями и передает отзывы только в то подразделение, которое избрал кандидат. Никакого взаимодействия с ТЦК и СП.

Сейчас Lobby X работает с 86 подразделениями. Среди военных работодателей платформы – Министерство обороны, Киберсилы ВСУ, спецподразделения KRAKEN и К-2, 3 ОШБр, 47 ОМБр «Магура», батальон «Волки Да Винчи» 67 ОМБр, 93 ОМБр «Холодный Яр», бригады «Гвар структуры сил обороны.

За год с помощью Lobby X в армию присоединилось более 1500 человек. Всего получено более 21 000 отзывов добровольцев. Отбор кандидатов производится по конкурсному принципу.

Lobby X – это платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство. С 2016 года LX действует как социальное предприятие, трудоустраивающее в «сектор перемен», в частности, к сознательному бизнесу, независимым медиа, общественным организациям, государственным учреждениям.

Фото: Шо Там , Офис президента