Украина получила более 500 аккумуляторов Tesla Powerwall для школ, больниц и детсадов

215
Ирина Маймур
share share

Украина получила от польских партнеров 508 аккумуляторов Tesla Powerwall для социальной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Tesla Powerwall будут снабжать электроэнергией школы, больницы, детсады и т.д. По его словам, аккумуляторы Tesla Powerwall являются эффективным решением во время ракетного террора агрессора.

«Благодаря им врачи будут спасать жизнь, учителя будут проводить уроки, а украинцы будут оставаться на связи с бесперебойной работой Starlink в отдельных локациях», — отметил Федоров.

Tesla Powerwall заряжается от обычного электричества и держит заряд до 14 часов.

В прошлом году 50 аккумуляторов обеспечили больницы и амбулатории прифронтовых городов Донецкой и Николаевской областей доступом к электроэнергии.

Фото: скриншот с видео Михаила Федорова

Опубликовано: 01 августа 2023
share share
На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями Смотрите, как во Львове улицу сделали комфортной для велосипедистов, автомобилистов и пешеходов Смотрите, как во Львове улицу сделали комфортной для велосипедистов, автомобилистов и пешеходов На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ "Киевзеленстрой" планирует отремонтировать лестницу в парке "Вечной славы" за 5 млн грн "Киевзеленстрой" планирует отремонтировать лестницу в парке "Вечной славы" за 5 млн грн Возле метро «Героев Днепра» обустроили сквер на месте демонтированных МАФов: фото Возле метро «Героев Днепра» обустроили сквер на месте демонтированных МАФов: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.