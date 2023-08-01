Украина получила более 500 аккумуляторов Tesla Powerwall для школ, больниц и детсадов

Украина получила от польских партнеров 508 аккумуляторов Tesla Powerwall для социальной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Tesla Powerwall будут снабжать электроэнергией школы, больницы, детсады и т.д. По его словам, аккумуляторы Tesla Powerwall являются эффективным решением во время ракетного террора агрессора.

«Благодаря им врачи будут спасать жизнь, учителя будут проводить уроки, а украинцы будут оставаться на связи с бесперебойной работой Starlink в отдельных локациях», — отметил Федоров.

Tesla Powerwall заряжается от обычного электричества и держит заряд до 14 часов.

В прошлом году 50 аккумуляторов обеспечили больницы и амбулатории прифронтовых городов Донецкой и Николаевской областей доступом к электроэнергии.

Фото: скриншот с видео Михаила Федорова