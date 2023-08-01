Смотрите, как во Львове улицу сделали комфортной для велосипедистов, автомобилистов и пешеходов

Улицу Пекарскую во Львове сделали комфортной для всех – автомобилистов, пешеходов и велосипедистов.

Об этом сообщило ЛКП "Институт пространственного развития"

До реконструкции улицы Пекарская и Шимзеров были неудобны всем.

Проект был призван трансформировать Пекарскую и Шимзеров в «улицу для всех». Это концепция, по которой на уличном пространстве комфортно чувствовали бы и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты.

Не просто что-то подлатать и воссоздать еще советскую инфраструктуру, а переосмыслить уличное пространство и выбрать европейский подход, когда уличная среда становится удобной для всех и выполняет функцию не только транзита, но и доступного общественного пространства.

Одной из особенностей этой магистральной улицы есть то, что на ней отсутствует движение общественного транспорта. В то же время здесь расположено множество медицинских учреждений, сам медуниверситет, его учебные корпуса и общежития и даже Ботанический сад.

Следовательно, здесь всегда много пешеходов и частных авто. Было две полосы движения, одна из которых постоянно была запаркована, а еще была хаотична парковка на тротуарах, а значит, неудобства для пешеходов.

Реконструкция длилась почти год. На улице вымостили тротуары и заменили все коммуникации: канализацию, водопровод, две теплотрассы, газовые сети и все подключения к домам, а также обустроили освещение. А еще – обновили тротуары для пешеходов, создали отдельную дорожку для велосипедистов, законные парковочные карманчики для автомобилей, «освежили» зону отдыха у медунивеситета. А также обустроили небольшие общественные просторы с лавками и озеленением вместо демонтированных МАФов.

Фото: ЛКП "Институт пространственного развития"