Смотрите, как во Львове улицу сделали комфортной для велосипедистов, автомобилистов и пешеходов

451
Валерия Гуржий
share share

Улицу Пекарскую во Львове сделали комфортной для всех – автомобилистов, пешеходов и велосипедистов.

Об этом сообщило ЛКП "Институт пространственного развития"

До реконструкции улицы Пекарская и Шимзеров были неудобны всем.

Проект был призван трансформировать Пекарскую и Шимзеров в «улицу для всех». Это концепция, по которой на уличном пространстве комфортно чувствовали бы и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты.

Не просто что-то подлатать и воссоздать еще советскую инфраструктуру, а переосмыслить уличное пространство и выбрать европейский подход, когда уличная среда становится удобной для всех и выполняет функцию не только транзита, но и доступного общественного пространства.

Одной из особенностей этой магистральной улицы есть то, что на ней отсутствует движение общественного транспорта. В то же время здесь расположено множество медицинских учреждений, сам медуниверситет, его учебные корпуса и общежития и даже Ботанический сад.

Следовательно, здесь всегда много пешеходов и частных авто. Было две полосы движения, одна из которых постоянно была запаркована, а еще была хаотична парковка на тротуарах, а значит, неудобства для пешеходов.

Реконструкция длилась почти год. На улице вымостили тротуары и заменили все коммуникации: канализацию, водопровод, две теплотрассы, газовые сети и все подключения к домам, а также обустроили освещение. А еще – обновили тротуары для пешеходов, создали отдельную дорожку для велосипедистов, законные парковочные карманчики для автомобилей, «освежили» зону отдыха у медунивеситета. А также обустроили небольшие общественные просторы с лавками и озеленением вместо демонтированных МАФов.

Фото: ЛКП "Институт пространственного развития"

Опубликовано: 01 августа 2023
share share
На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото Украина получила более 500 аккумуляторов Tesla Powerwall для школ, больниц и детсадов Украина получила более 500 аккумуляторов Tesla Powerwall для школ, больниц и детсадов В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ "Киевзеленстрой" планирует отремонтировать лестницу в парке "Вечной славы" за 5 млн грн "Киевзеленстрой" планирует отремонтировать лестницу в парке "Вечной славы" за 5 млн грн Возле метро «Героев Днепра» обустроили сквер на месте демонтированных МАФов: фото Возле метро «Героев Днепра» обустроили сквер на месте демонтированных МАФов: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.