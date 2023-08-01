Документальный фильм «Украина: Материнская война» номинировали на «Эмми»

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Ирина Маймур
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Документальная лента «Украина: Материнская война» номинирована на американскую телевизионную премию «Эмми».

Это 60-минутный фильм корреспондентки Молли Хантер, который в прошлом году снял телеканал NBC News. В картине речь идет о пяти украинских женщинах, жизнь которых полностью меняет полномасштабное вторжение России. Каждая из них выжила, борясь по-своему.

Работа «Украина: Материнская война» представлена в номинации Outstanding Recorded News Special («Лучший новостной спешл»).

Церемония награждения в 2023 году намечена на 18 сентября.

Фото: кадры из фильма «Украина: Материнская война»

Опубликовано: 01 августа 2023
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