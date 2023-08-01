Во Львовской области замок 17 века вернули в собственность государства

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Валерия Гуржий
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В Старом Селе Львовского района вернули в собственность государства Старосельский замок 17 века, который находился в аварийном состоянии. Фортификация имеет значение памятника архитектуры национального значения.

Об этом пишет Tvoemisto.tv.

Согласно определению Хозяйственного суда Львовской области, в 2010 году Львовская ОГА и ООО «Крис» заключили договор концессии, согласно которому замок передали в пользование последним. Однако общество обязывалось ухаживать за ним и осуществлять эксплуатацию здания с целью удовлетворения общественных и культурных потребностей.

Уже при проверке в конце 2022 года во время обследования замка обнаружили, что он разрушается и находится в аварийном состоянии. Также, поскольку объект не был введен в эксплуатацию, концессионер не платил платежи по договору.

Как следствие, суд удовлетворил иск Львовской областной прокуратуры к частному обществу о расторжении концессионного договора и возвращении государству памятника архитектуры национального значения.

Фото: Карпатиум

Опубликовано: 01 августа 2023
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