Lviv Croissants приглашают в магический мир «Мавка. Лесная песня» и дарят гранты на обучение

Первый украинский фастфуд Lviv Croissants приглашает гостей погрузиться в магическую атмосферу “Мавка. Лесная песня” и выиграть грант на обучение ребенка.

О коллаборации

Прокат мультфильма “Мавка. Лесная песня” показал, что взрослые, как и дети, верят в чудеса и победу добра над злом. На просмотр приходили и подростки, и семьи без детей, и молодежь со своими родителями, поэтому Lviv Croissants также решили привнести дольку магии в свои заведения.

С 1 августа 2023 года во всех пекарнях Lviv Croissants в Украине и Польше можно будет прикоснуться к миру “Мавка. Лесная песня”, отвлечься от обыденности, создать уникальный контент, выиграть тематические подарки и грант на обучение ребенка.

О розыгрыше "Хочу грант на обучение"

С 1 августа каждый гость Lviv Croissants до 16 лет сможет принять участие в розыгрыше одного из 10 грантов на обучение. Это может быть любой кружок или курс, который поможет ребенку овладеть новыми навыками и приблизиться к своей мечте.

«Мы у Lviv Croissants всегда рады нашим маленьким Гостям и учимся у них креативности и свободе самовыражения, – говорит Андрей Галицкий, совладелец сети Lviv Croissants. – А еще точно знаем, что они – наше будущее. Они вырастут и будут творить новую Украину. Наша первоочередная задача – дать им качественное образование».

Розыгрыш Хочу грант на обучение от Lviv Croissants продлится до 12 сентября 2023 года во всех пекарнях Украины.

Об активности

Чтобы гостям Lviv Croissants было легче поверить в чудеса и открыть в себе суперспособности, мы украсили наши пекарни магическим декором, создали специальные маски для Instagram и Tik-Tok, подготовили тематическую упаковку и сувениры с изображением персонажей «Мавка. Лесная песня»: временные татуировки, наклейки, мыльные пузыри. Также посетителей ждет множество розыгрышей и ценных подарков с мотивами мультфильма.

Lviv Croissants является социально ответственным бизнесом, поэтому в рамках коллаборации с «Мавкой. Лесная песня» поддерживает Благотворительный фонд «Дети Героев», который занимается детьми, потерявшими одного или обоих родителей во время войны. Умение помогать другим – наша национальная суперспособность.

О Lviv Croissants

Lviv Croissants – это национальная франчайзинговая сеть пекарен, которая специализируется на приготовлении крупных хрустящих круассанов с сытными и сладкими начинками. Это уникальный украинский фастфуд, совершивший революцию на рынке, изменив восприятие круассанов как выпечки к завтраку. Lviv Croissants – это: 148 пекарен в Украине и 8 в Польше, более 1 млн довольных клиентов, 8 лет опыта и доверия, лидерские позиции на рынке, собственное мобильное приложение с программой лояльности.

О «Мавке. Лесная песня»

«Мавка. Лесная песня» – украинский 3D анимационный фильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» и образов народной мифологии. Стал самым кассовым украинским фильмом всех времен и кассовым анимационным релизом в украинском прокате, собрав за 20 недель проката более 152 млн грн. Кроме Украины, кинотеатральный прокат проходит в более чем 80 странах мира.

БФ «Дети Героев» помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате полномасштабного вторжения России. Фонд оказывает первоочередную финансовую помощь, психологическую и юридическую поддержку, способствует образованию и развитию детей до их совершеннолетия. На сегодняшний день в БФ "Дети Героев" присоединилось более 5700 детей.