Lviv Croissants приглашают в магический мир «Мавка. Лесная песня» и дарят гранты на обучение

Первый украинский фастфуд Lviv Croissants приглашает гостей погрузиться в магическую атмосферу “Мавка. Лесная песня” и выиграть грант на обучение ребенка.
Прокат мультфильма “Мавка. Лесная песня” показал, что взрослые, как и дети, верят в чудеса и победу добра над злом. На просмотр приходили и подростки, и семьи без детей, и молодежь со своими родителями, поэтому Lviv Croissants также решили привнести дольку магии в свои заведения.
С 1 августа 2023 года во всех пекарнях Lviv Croissants в Украине и Польше можно будет прикоснуться к миру “Мавка. Лесная песня”, отвлечься от обыденности, создать уникальный контент, выиграть тематические подарки и грант на обучение ребенка.
С 1 августа каждый гость Lviv Croissants до 16 лет сможет принять участие в розыгрыше одного из 10 грантов на обучение. Это может быть любой кружок или курс, который поможет ребенку овладеть новыми навыками и приблизиться к своей мечте.
«Мы у Lviv Croissants всегда рады нашим маленьким Гостям и учимся у них креативности и свободе самовыражения, – говорит Андрей Галицкий, совладелец сети Lviv Croissants. – А еще точно знаем, что они – наше будущее. Они вырастут и будут творить новую Украину. Наша первоочередная задача – дать им качественное образование».
Розыгрыш Хочу грант на обучение от Lviv Croissants продлится до 12 сентября 2023 года во всех пекарнях Украины.
Чтобы гостям Lviv Croissants было легче поверить в чудеса и открыть в себе суперспособности, мы украсили наши пекарни магическим декором, создали специальные маски для Instagram и Tik-Tok, подготовили тематическую упаковку и сувениры с изображением персонажей «Мавка. Лесная песня»: временные татуировки, наклейки, мыльные пузыри. Также посетителей ждет множество розыгрышей и ценных подарков с мотивами мультфильма.
Lviv Croissants является социально ответственным бизнесом, поэтому в рамках коллаборации с «Мавкой. Лесная песня» поддерживает Благотворительный фонд «Дети Героев», который занимается детьми, потерявшими одного или обоих родителей во время войны. Умение помогать другим – наша национальная суперспособность.
Lviv Croissants – это национальная франчайзинговая сеть пекарен, которая специализируется на приготовлении крупных хрустящих круассанов с сытными и сладкими начинками. Это уникальный украинский фастфуд, совершивший революцию на рынке, изменив восприятие круассанов как выпечки к завтраку. Lviv Croissants – это: 148 пекарен в Украине и 8 в Польше, более 1 млн довольных клиентов, 8 лет опыта и доверия, лидерские позиции на рынке, собственное мобильное приложение с программой лояльности.
«Мавка. Лесная песня» – украинский 3D анимационный фильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» и образов народной мифологии. Стал самым кассовым украинским фильмом всех времен и кассовым анимационным релизом в украинском прокате, собрав за 20 недель проката более 152 млн грн. Кроме Украины, кинотеатральный прокат проходит в более чем 80 странах мира.
БФ «Дети Героев» помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате полномасштабного вторжения России. Фонд оказывает первоочередную финансовую помощь, психологическую и юридическую поддержку, способствует образованию и развитию детей до их совершеннолетия. На сегодняшний день в БФ "Дети Героев" присоединилось более 5700 детей.
Поддержать детей можно на официальном сайте фонда по ссылке. Childrenheroes.org