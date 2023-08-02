Сколько денег на восстановление Ирпеня тратят без тендеров на Prozorro – исследование

На восстановление Ирпеня 558 миллионов гривен отдадут подрядчикам, избранным без тендеров на Prozorro, сообщает Transparency International Ukraine.

Это 60% стоимости всех договоров по восстановлению города, заключенных по состоянию на 19 июля 2023 года. Об этом говорится в исследовании проекта Dozorro.

Из 547 договоров только 28 заключили по результатам конкурентных процедур. Остальные закупки проводились без использования электронной системы Prozorro. Фактически подрядчиков заказчики преимущественно выбирали напрямую самостоятельно, без конкурентных торгов.

Лидер закупок восстановления в Ирпене – киевское ООО «И. Б. К. Девелопмент» (135 миллионов гривен). Компания не раз становилась фигурантом уголовных производств . Недавно фирма должна была выполнить капремонт в Национальном университете биоресурсов и природопользования, но не сделала этого, хотя получила за это 30 миллионов гривен.