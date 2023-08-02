За время полномасштабной войны россия повредила 274 культурных объекта в Украине — ЮНЕСКО

Международная организация ЮНЕСКО подтвердила повреждение 274 культурных объектов в Украине с начала полномасштабного вторжения россии.

Их список был обнародован на сайте организации.

По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение с 24 февраля 2022 года 274 объектов – 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 зданий, имеющих историческую и/или художественную ценность, 19 памятников, 12 библиотек, 1 архив .

Сейчас специалисты проводят предварительную оценку ущерба, нанесенного культурным ценностям, путем перекрестной проверки сообщений об инцидентах из нескольких надежных источников.

К тому же, ЮНЕСКО с партнерскими организациями разрабатывает механизм независимой скоординированной оценки данных в Украине, включая анализ спутниковых снимков, в соответствии с положениями Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, добавили в организации.

Больше повреждений культурных объектов зафиксировано в Донецкой (78 объектов), Харьковской (55 объектов), Киевской (38 объектов), Луганской (33 объекта) и Черниговской областях (17). Также есть повреждения в Запорожской и Сумской (по 12 объектов), Одесской и Николаевской (по 8), Херсонской (6), Житомирской (3), Винницкой (2) и Днепропетровской и Львовской областях (по 1).

Фото: МКИП