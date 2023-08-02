Gunia Project, Bevza и Makhno Studio: Немецкое издательство опубликовало книгу об украинских креативщиках

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Мария Иващук
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В немецком издательстве gestalten вышла книга Ukraine Rising о 70 украинских креативщиках в разных областях – графическом дизайне, архитектуре, живописи, фотографии, музыке, моде и гастрономии.

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В издании пять разделов, посвященных крафтовым производствам, визуальной культуре, моде, промышленному дизайну и архитектуре.

Проект реализован совместно с украинской издательством Люсией Бондарь.

Среди участников проекта украинские бренды Gunia Project, The Coat by Katya Silchenko, Bevza, Litkovska, Ksenia Schnaider и J'amemme, архитектурные дизайн-бюро Faina, Makhno Studio, loft buro, balbek bureau и YOD Group, музыканты Alyona Alyona, Kalush Orchestra, дуэт фотографов Synchrodogs, художники и графики Waone, Ангелина Голембовская, Лесь Панчишин и Алексей Чекаль и многие другие яркие представители современного креативного сообщества Украины.

Ukraine Rising уже получила дистрибуцию по всему миру и продается, в том числе, в таких крупных сетях как Target и Fnac.

Опубликовано: 02 августа 2023
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