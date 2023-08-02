В "Сильпо" появились стенды с самыми рейтинговыми винами с Vivino

Сеть "Сільпо" начала сотрудничество с системой рейтинга вин Vivino.

В 37 магазинах появились стенды с винами собственного импорта, имеющие высокий рейтинг по оценкам пользователей Vivino. Если проект окажется успешным, то в ноябре его расширят на 250 супермаркетов сети.

“Мы видим, как гостям иногда сложно сориентироваться в винном ассортименте. Выбор требует времени, и не каждый хочет общаться с сомелье. Хотя на самом деле вино – это обычная тема. Регалии изготовителя или название не имеют большого значения. Вино или вам нравится или нет”, — рассказывает руководитель направления вина Собственного импорта «Сільпо» Анна Пекер.

Чтобы узнать рейтинг вина, необходимо просканировать его этикетку в приложении Vivino. Согласно шкале Vivino интересным и достойным внимания считается вино с отметкой от 3,7 и выше.

Vivino – это система рейтинга вин, использующая пятизвездочную систему оценивания. Более 64 млн пользователей Vivino предоставили оценки и заметки о дегустации более 16 миллионов вин со всего мира. Приложение является бесплатным и доступным для загрузки на устройства Android, Apple и Windows.