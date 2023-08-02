Постельное белье: как выбрать комплект для хорошего сна

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Александра Явник
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Качество и продолжительность сна зависят от многих факторов. Температура и влажность воздуха, эргономика кровати, положение тела – все эти нюансы влияют на отдых. Решающую роль играет постельное белье . Если она плотная, покрытая колтунами и несвежая, можно даже не надеяться на комфорт. Мягкая и приятная на ощупь постель позволяет быстро настроиться на релакс и способствует мгновенному засыпанию.

Важно иметь в хозяйстве хотя бы несколько полноценных комплектов, чтобы своевременно менять и стирать их. Выбрать постельное белье, которое обеспечит крепкий сон, можно по пяти критериям.

Бренд

Убедиться, что производитель постели заслуживает внимания позволяют разные способы. Эффективнее всего — купить небольшое изделие (например, наволочку) и проверить, как ведет себя в эксплуатации. Если времени на подобные эксперименты мало, стоит ориентироваться на опыт других пользователей:

  • почитать отзывы,
  • просмотреть видеообзоры,
  • спросить у друзей или знакомых.

От бренда зависит не только качество пошива и долговечность домашнего текстиля, но цена.

Назначение

Выделяют три вида постельного белья:

  1. Детский. Ориентирована на детей, поэтому часто яркая, с привлекательным дизайном.
  2. Взрослая. Со сдержанным, лаконичным оформлением. Идеально вписывается в любой интерьер.
  3. Универсально. На вид нейтральная, может быть принтованной, но без детских картинок.

Размер

Есть наборы стандартных и нестандартных размеров. Первые продаются во всех профильных магазинах, а вторые – в основном шьют под заказ. Классическая форма спальных принадлежностей — прямоугольная, но можно встретить наборы с круглой простыней или квадратным пододеяльником.

В базовой размерной сетке всего 4 варианта:

  • Односпальный. Для стандартной узкой кровати, предназначенной для одного пользователя.
  • Двухспальный. Для диванов и кроватей шириной не более 200 см.
  • Полутораспальный. Что-то среднее между двумя предыдущими разновидностями.
  • Евро или королевский. С максимальными возможными параметрами – 2,2 х 2,4 метра.

Качество

Постельные принадлежности непосредственно контактируют с телом, поэтому требования к качеству очень высоки:

  1. Прочность. Чтобы избежать бактерий, стирать постель нужно раз в неделю. Далеко не каждая ткань может выдержать столь частые механические воздействия и взаимодействие с моющими средствами.
  2. Пропускание влаги. Во сне, особенно в жаркую погоду, люди потеют. Если белье плохо пропускает жидкость, спать приходится в луже.
  3. Гладкая, хорошо обработанная поверхность. Неряшливо прошитые края или грубые нити могут спровоцировать раздражение.
  4. Хорошая воздухопроницаемость. Не дышащая ткань негативно влияет на терморегуляцию организма.

Среди материалов, которые соответствуют вышеперечисленным характеристикам: хлопок, бязь, сатин, лен, натуральный шелк, тенсел.

Состав набора

Традиционный комплект постели содержит 4 предмета: 2 наволочки, пододеяльник и простыню. В расширенных наборах – 2 дополнительных «пошивки» на большие подушки, а вместо простыни – эргономичное с резинками для надежной фиксации на бортиках кровати. Также можно купить моно набор, состоящий только из простыней или наволочек.

Грамотный и ответственный подход позволяет подобрать постельные принадлежности, на которых снятся только хорошие сны, а тело максимально расслабляется и восстанавливается после тяжелых рабочих дней.

Опубликовано: 02 августа 2023
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