В Лувре впервые появились подписи на украинском. Там показывают иконы из Музея Ханенко

В июне в Лувре открыли выставку синайских икон из Музея Ханенко, которым более полутора тысяч лет. Экспонаты из Украины здесь показывают впервые более десяти лет.

В октябре 2022 года руководительница Музея Ханенко Юлия Ваганова пообщалась с коллегами из Лувра и узнала, что там открывают новый отдел византийского искусства. Тогда она предложила французским музейщикам поработать с иконами, которые есть в коллекции Ханенко. В Лувре сразу согласились, рассказала Юлія виданню The Village Украина.

Речь идет о пяти иконах шестого-седьмого века: «Святой Сергий и Вакх», «Святой Иоанн Креститель», «Богородица с Младенцем» и «Святые Платон и Гликерия», а также микромозаическую икону Святого Николая конца 13 века.

Пока их можно увидеть в зале, расположенном между частями «Греции» и «Рима». Экспонаты в Лувре впервые имеют подписи на украинском.

«У нас с коллегами не было за это борьбы», - отметила Юлия Ваганова.

Также есть подписи на французском и английском языках.

Когда стартовала выставка в Лувре, украинские музейщики узнали, что икону с образами Сергея и Вакха считают своим символом представители верующего сообщества ЛГБТК+. Некоторые даже печатали этот образ на футболках. Они интересовались, все ли в порядке с этой иконой, отмечает руководитель Музея Ханенко.

После выставки иконы будут год или полтора исследовать в лабораториях Национального центра исследований и реставрации музеев Франции. Затем их вернут в Украину. В конце сентября в Лувре пройдет научно-профессиональная дискуссия, посвященная украинскому наследию.

Фото: Музей Ханенко, The Village Украина