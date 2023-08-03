Даша Астафьева выпустила приложение с украинскими аудиокнигами UnderBooks

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Ирина Маймур
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Команда певицы и волонтерки Даши Астафьевой выпустила приложение UnderBooks.

Там собраны книги об истории и культуре Украины, произведениях украинских художников и аудиокниги, озвученные украинскими артистами.

Приложение доступно для загрузки только в App Store. В Google Play он появится в скором времени.

За сутки UnderBooks оказался на 2-м месте по загрузкам в рейтинге «Книги»

Над озвучкой книг работали Даша Асафьева, Вячеслав Скорик, Татьяна Гончарова, Даниэла Заюшкина, Мила Еремина, Владимир Дантес и Роман Мещеряков.

Пока в приложении есть только семь аудиокниг, однако произведения будут постоянно добавляться.

В UnderBooks можно:

  • читать книги с возможностью настроить шрифты;
  • прослушивать аудиокниги с сохранением прогресса;
  • использовать фоновый режим прослушивания;
  • выбирать треки для запуска в параллельной дорожке.

Подписка на месяц в приложении стоит $9,99.

Фото: UnderBooks

Опубликовано: 03 августа 2023
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