Даша Астафьева выпустила приложение с украинскими аудиокнигами UnderBooks

Команда певицы и волонтерки Даши Астафьевой выпустила приложение UnderBooks.

Там собраны книги об истории и культуре Украины, произведениях украинских художников и аудиокниги, озвученные украинскими артистами.

Приложение доступно для загрузки только в App Store. В Google Play он появится в скором времени.

За сутки UnderBooks оказался на 2-м месте по загрузкам в рейтинге «Книги»

Над озвучкой книг работали Даша Асафьева, Вячеслав Скорик, Татьяна Гончарова, Даниэла Заюшкина, Мила Еремина, Владимир Дантес и Роман Мещеряков.

Пока в приложении есть только семь аудиокниг, однако произведения будут постоянно добавляться.

В UnderBooks можно:

читать книги с возможностью настроить шрифты;

прослушивать аудиокниги с сохранением прогресса;

использовать фоновый режим прослушивания;

выбирать треки для запуска в параллельной дорожке.

Подписка на месяц в приложении стоит $9,99.

Фото: UnderBooks