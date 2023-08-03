Даша Астафьева выпустила приложение с украинскими аудиокнигами UnderBooks

Команда певицы и волонтерки Даши Астафьевой выпустила приложение UnderBooks.
Там собраны книги об истории и культуре Украины, произведениях украинских художников и аудиокниги, озвученные украинскими артистами.
Приложение доступно для загрузки только в App Store. В Google Play он появится в скором времени.
За сутки UnderBooks оказался на 2-м месте по загрузкам в рейтинге «Книги»
Над озвучкой книг работали Даша Асафьева, Вячеслав Скорик, Татьяна Гончарова, Даниэла Заюшкина, Мила Еремина, Владимир Дантес и Роман Мещеряков.
Пока в приложении есть только семь аудиокниг, однако произведения будут постоянно добавляться.
В UnderBooks можно:
Подписка на месяц в приложении стоит $9,99.
Фото: UnderBooks