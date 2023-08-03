Переселенец из Донбасса открыл на Печерске кафе "Ретрит"

Предприниматель из Волновахи, что в Донецкой области, 28 июля открыл в Киеве кафе "Ретрит", сообщает Волноваха.City.

До полномасштабного вторжения у Антона Романченко была кофейня Guru coffee в Волновахе. После прихода окупантов его заведение обворовали и уничтожили.

Guru coffee в Волновахе до полномасштабного вторжения

Guru coffee в Волновахе после оккупации

Антону удалось эвакуироваться из города, но из-за пережитого стресса и нехватки средств быстро восстановить собственное дело мужчина не мог.

В настоящее время предприниматель пытается в Киеве возродить предпринимательскую деятельность. Он создал кафе "Ретрит", которое хочет сделать местом, где смогут собираться переселенцы.

Здесь можно выпить кофе, чай, смузи или лимонад. Также в заведении есть десерты.

Адрес: ул. Цитадельная 9

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:30

Фото: Волноваха.