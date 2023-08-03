Medicom Toy выпустил аудиоколонку Bearbrick в коллаборации с украинской компанией

Японский производитель игрушек Medicom Toy впервые выпустил портативную Bluetooth-колонку – Bearbrick Audio 400%,. Над разработкой работала украинская компания Rinaro Isodynamics.
Bearbrick Audio 400% – аудиосистема, встроенная в фигурку медведя высотой 28 сантиметров. Колонку оснастили звуковой системой Quad'360TM, разработанную украинской компанией, и четырьмя акустическими динамиками, размещенными в голове медведя.
Rinaro Isodynamics специализируется на разработке и производстве аудиосистем. Один из самых известных продуктов — наушники Empyrean, созданные в коллаборации с румынским брендом Meze Audio. О них писали в Forbes и Rolling Stone.