Мультфильм «Мавка. Лесная песня» можно будет посмотреть онлайн: когда и где

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Ирина Маймур
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С 24 августа «Мавка. Лесная песня» станет доступна в онлайн-кинотеатре Sweet TV.

В компании отмечают, что посмотреть фильм легально можно только на их платформе. Его появление на других ресурсах – это пиратство.

В июле в интервью «Телеграфу» продюсер проекта Ирина Костюк сообщила, что после появления «Мавки» на одной из диджитал-платформ будет телевизионная премьера.

Напомним, что «Мавка. Лесная песня» получила статус самого кассового анимационного проекта за всю историю украинского кинопроката.

Фото: кадр из «Мавка. Лесная песня»

Опубликовано: 03 августа 2023
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