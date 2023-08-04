"Спадщина.UA" открыла первую усадьбу для отдыха в отреставрированном доме во Львовской области

“Спадщина.UA” открыла первую усадьбу для отдыха в Поморянах Львовской области в отреставрированном доме.

"Верим, что хоть это и маленький, однако системный шаг к развитию культурно-туристического потенциала маленького городка с большой историей, о котором мы мечтали годами", - говорят в "Спадщина.UA".

Усадьба расположена напротив Поморянского замка в центре городка.

Внутри: в спальне – две кровати, в кухне-гостиной – диван, обеденный стол и кухонный блок, есть бытовая техника, душ, Wi-Fi.

Можно гостить с животными.

Стоимость проживания: первая и вторая ночь – 800 грн/сутки; следующие – 400 грн/сутки; проживание – минимум 2 суток.

Часть дохода перечисляют в фонд «Спадщина.UA», возрождающий поселок Поморяны и занимающийся восстановлением исторических зданий.