Возле Контрактовой площади заработал бильярдный бар «Кий» от владельцев HVLV и BGRN

На Верхнем Валу начал работу бильярдный бар «Кий».

Его открыли сооснователи HVLV и BGRN Юрий Погребняк и Андрей Янковский, а также Андреас Беш, пишет The Village Украина.

В настоящее время заведение работает в тестовом режиме. Официальное открытие пройдет 6 августа.

«Кий» разместили над новым залом «Волнового», который открыли в начале 2020 года. Войти в заведение на втором этаже можно через подъезд с улицы Верхний Вал.

Раньше в этом помещении находился магазин обоев. Теперь здесь обустроили пространство с пятью столами для пула, контактной барной стойкой, диджей-плейсом и отдельной комнатой со столом для настольного футбола, PlayStation 5 и диванами. Вдоль зала поставили стойки, винтажные тумбочки и стулья.

Среди алкогольных напитков в заведении есть коктейли, пиво и вино. К ним можно заказать закуски. В будущем хотят добавить в меню роллы в лаваше с курицей и рыбой.

Цены: коктейль Gin & Tonic – 200 грн, коктейль Negroni – 240 грн, коктейль Old Fashioned – 260 грн, пиво Kyiv Lager – 120 грн, пиво Brewdog Punk IPA – 170 грн, сидр Yablo – 130 грн

Адрес: улица Верхний Вал, 18

Режим работы: 15:00–22:00 (по будням), 13:00–22:00 (в выходные)

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Фото: Серж Хуцану/The Village Украина