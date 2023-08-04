Караси, улитки и раки: Во Львове открыли ресторан-рынок «Річка»

На площади Рынок во Львове 24 июля открыли рыбный ресторан-рынок «Річка» сети "Черноморка".
В заведении можно выбрать рыбу прямо из витрины и живых раков из бассейна, чтобы их приготовили на месте.
В меню: караси, карпы, окуни, сазаны, сомы, щуки, форели, толстолобики, раки и улитки. Из напитков: квас, лимонад, придунайское вино и настойки.
Цены: щуки по-киевски – 286 грн, запеченный сом с томатами и брынзой – 385 грн, ризото с утиной грудкой – 368 грн, сливочный суп с улитками – 276 грн, форшмак из форели – 155 грн, речной суп – 168 грн
Адрес: Львов, площадь Рынок, 31
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
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