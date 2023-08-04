Караси, улитки и раки: Во Львове открыли ресторан-рынок «Річка»

На площади Рынок во Львове 24 июля открыли рыбный ресторан-рынок «Річка» сети "Черноморка".

В заведении можно выбрать рыбу прямо из витрины и живых раков из бассейна, чтобы их приготовили на месте.

В меню: караси, карпы, окуни, сазаны, сомы, щуки, форели, толстолобики, раки и улитки. Из напитков: квас, лимонад, придунайское вино и настойки.