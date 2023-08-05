Spiv Brativ и Tarabarova: на ВДНГ состоится благотворительная ярмарка

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Валерия Гуржий
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Сегодня, 5 августа, на ВДНГ состоится благотворительная ярмарка, в которой примут участие Энджи Мел, Tarabarova и Spiv Brativ.

На события можно будет приобрести эксклюзивные изделия от украинских мастеров и принять участие в мастер-классах, в частности, приготовить вкусные блюда вместе с участником проекта «Мастер Шеф» Андреем Колесником.

Тайминг заката:

13:00 – 15:00 – кулинарные мастер-классы

17:00 – выступление и танцевальный мастер-класс от хореографа «Танцев со звездами» Макса Леонова и участницы проекта Карины Статищак.

17:30 – пианист-импровизатор Григорий Попович

18:30 – Юрий Вольф-Вурдалак

19:30 – Тарабарова

20:00 – Энджи Мел

20:30 – Spiv Brativ

Вход свободный. Собранные средства по донатам пойдут на помощь с эвакуацией и последующей стабилизацией раненых военных.

Фото: ВДНГ

Опубликовано: 05 августа 2023
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