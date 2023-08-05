Spiv Brativ и Tarabarova: на ВДНГ состоится благотворительная ярмарка

Сегодня, 5 августа, на ВДНГ состоится благотворительная ярмарка, в которой примут участие Энджи Мел, Tarabarova и Spiv Brativ.
На события можно будет приобрести эксклюзивные изделия от украинских мастеров и принять участие в мастер-классах, в частности, приготовить вкусные блюда вместе с участником проекта «Мастер Шеф» Андреем Колесником.
13:00 – 15:00 – кулинарные мастер-классы
17:00 – выступление и танцевальный мастер-класс от хореографа «Танцев со звездами» Макса Леонова и участницы проекта Карины Статищак.
17:30 – пианист-импровизатор Григорий Попович
18:30 – Юрий Вольф-Вурдалак
19:30 – Тарабарова
20:00 – Энджи Мел
20:30 – Spiv Brativ
Вход свободный. Собранные средства по донатам пойдут на помощь с эвакуацией и последующей стабилизацией раненых военных.
Фото: ВДНГ