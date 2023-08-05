Гостиный двор официально стал памятником архитектуры национального значения

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Валерия Гуржий
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Суд официально подтвердил, что Гостиный двор на Контрактовой площади является памятником архитектуры национального значения.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Иск касался признания противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров об изменении категории памятника местного значения «Гостиный двор на категорию национального значения.

Суд подтвердил законность изменения категории достопримечательности Гостиный двор с местного на национальное значение.

Ранее мы рассказывали о концепции, по которой могут обновить Гостиный двор. Среди прочего, в здании предлагают создать многофункциональное или культурное пространство, а во двор могут вернуть деревья или использовать его как выставочный центр.

Фото: КГГА

Опубликовано: 05 августа 2023
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