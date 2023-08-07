Буковинский венок, злывана каша и напиток «Варена»: в перечень культурного наследия Украины внесли еще три элемента

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Ирина Маймур
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Миникульт добавил в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины три новые позиции.

Об этом говорится в приказе за 26 июля.

Нематериальное наследие пополнили:

  • буковинский торжественный венок с ковылью. Он является важной составляющей свадебного обряда в селах Редковцы, Топоровцы, Магала и Черновка Черновицкой области;
  • обряд приготовления злываной каши. Речь идет об обрядовой пшенной каше, которую варят на Днепропетровщине, в частности в Карнауховке, Романковом, Тритузном и Каменском;
  • технология приготовления обрядового напитка «Варена» в селе Боромля Сумской области. Его готовили и готовят каждый год на дни, посвященные поминовению умерших.

В настоящее время, в соответствии с установившейся процедурой Минкульта, территориальные общины должны подать в ведомство планы охраны элементов. К разработке планов должны быть привлечены общественность.

Фото: пресс-служба МКИП

Опубликовано: 07 августа 2023
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