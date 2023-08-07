Смотрите, какой кемпер-парк открылся на Гидропарке с видом на Днепр

В Киеве на Гидропарке открылся кемпер-парк "Минималист" с видом на лавру, Днепр и правый берег.

В наличии есть два кемпера. Первый рассчитан на двоих гостей. Он имеет большую кровать, трансформирующуюся в обеденный стол, диван и компактный душ, чтобы почувствовать весь дух путешествия на кемпере.

Холодильник, горячая вода и отопление для прохладных вечеров. На кухне можно найти чай и кофемашину. Также возле домика есть терраса и барбекю со всем необходимым.

Второй кемпер также подходит для двух человек. Он с полноценным душем. В кемпере есть газовая плита с духовкой и печью для пиццы, кофемашина, бойлер и холодильник с морозильной камерой. На террасе есть гриль и места для отдыха.

Цены: 2650 грн за 2 гостей в будний день, 3000 грн за 2 гостей в выходной день.

Где: Гидропарк, Броварской проспект 2.

Фото: Минималист