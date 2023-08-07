Скеледромы Киева: 6 мест, где учат покорять вершины

Скеледромы в Киеве обычно совмещают высокие трассы, где нужно работать со страховкой, а также короткие боулдеринг-маршруты – на небольшой высоте, но с повышенной сложностью.

Рассказываем, где в Киеве можно потренироваться на скалодроме и сколько это стоит.

" Гиперион " один из самых больших скалодромов в Киеве. Его общая площадь более 1600 кв. Имеет стену высотой 12 м с маршрутами разной сложности от 4а до 8б. Здесь могут тренироваться как новички с инструкторами, так и профессиональные спортсмены.

На скалодроме действует прокат, где можно арендовать снаряжение: страховочную систему, скальные туфли, мешочек с магнезией и страховочные устройства.

Скеледром разделен на несколько зон: для лазания с верхней страховкой площадью 1000 кв.м, спортивный скалодром для лазания с нижней страховкой площадью 200 кв.м, детский скалодром высотой 8 метров, а также — большой боулдеринговый зал высотой 4, кв.м. Также есть зона разминки с мягким покрытием, шведской стенкой, турниками и TRX.

Цены: ознакомительный мастер-класс для 1 человека – 700 грн, разовое самостоятельное посещение – 250-300 грн, обучение с инструктором для одного (включено все необходимое) – 850 грн

Адрес: ул. Константиновская, 73/ул. Кирилловская, 46

Режим работы : Пн-Пт с 11:00 до 21:45, Сб-Вс с 11:00 до 19:00

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Один из старейших скалолазных центров Киева, принадлежащий Федерации альпинизма и скалолазанию Киева. На скалодроме есть трассы разной степени сложности и с разными наклонами, на которых смогут заниматься люди с любым уровнем подготовки.

Площадь высоких скалолазных поверхностей около 450 кв.м., а площадь болдеринговых поверхностей около 60 кв.м.

Недавно запустили услугу "Пробные подъемы". Она позволяет сделать 3 подъема с инструктором на трассах разной сложности всего за 200 грн.

Цены: разовое посещение для взрослого с инструктором – 450 грн, самостоятельно – 160 грн

Адрес: пр. Любомира Гузара, 1, Спорткомплекс Национального Авиационного Университета (НАУ)

Режим работы : Пн–Пт с 17:00 до 22:00, Сб-Вс с 12:00 до 17:00

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Современный скалодром в Киеве площадью более 600 м2. Funattic имеет примерно 200 трасс разного уровня сложности, постоянно обновляемых командой опытных рутсеттеров. Высота стены для лазания со страховкой составляет 9 м, стена для боулдеринга – 6 м. Здесь можно посещать групповые или индивидуальные занятия с тренером. Команда Funattic также организует выезды на скалы.

Цены: занятия с тренером – 750 грн, самостоятельное посещение для взрослых – 300 грн, разовое посещение в группе до 10 человек – 450 грн

Адрес: ул. Борщаговская, 154, ТРЦ "Мармелад", 6 этаж

Режим работы: Пн-Пт с 15:00 до 21:45, Сб-Вс с 11:00 до 18:00

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Боулдеринговый скалодром расположен на левом берегу возле станции метро "Лесная". В Boulder Space отмечают, что это самый боулдеринговый скалодром Украины.

Здесь нет высоких трасс для занятий со страховкой, однако здесь можно найти плоскости любых форм и углов наклона для максимального разнообразия маршрутов.

Общая площадь стен для лазания составляет 700 кв. м.

Цены: разовое посещение зала на весь день – 350 грн, индивидуальная тренировка с инструктором – 600 грн; групповая тренировка - 300 грн;

Адрес: ул. Киото 25

Режим работы : Пн, Ср, Птн с 15:00 до 22:00, Вт, Чт с 12:00 до 22:00, Сб с 12:00 до 21:00, Вс с 10:00 до 21:00

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Скалодром открылся в 2019 году рядом с метро "Почайна". В Climbing Space имеется зона боулдеринга площадью 400 кв. м и более 60 трасс сложностью от 1 до 7. Высокий скалодром оборудован автоматическими страховыми устройствами, то есть можно тренироваться без страхующего партнера.

"Это пространство, где профессиональные спортсмены имеют современную тренировочную базу, а новички делают свои первые шаги", - так описывает это место команда скалодрома.

Цены: разовое посещение зала на весь день – 350 грн, разовое посещение до 15:00 в будни – 200 грн, первый визит (посещение зала + инструктор + снаряжение) – 500/600 грн

Адрес: пр-т Степана Бандеры, 8 (территория завода "Маяк")

Режим работы: Пн, Пт, Чт, Птн с 12:00 до 22:00, Ср с 10:00 до 22:00, Сб, Вс с 10:00 до 21:00

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Скалодром имеет более 20 боулдеров, рассчитанных на разные уровни сложности. Также есть трассы с веревкой и зона разминки.

Все маршруты скалодрома внесены и обновляются в приложении 12Climb , благодаря которому можно отслеживать собственные успехи на тренировке . На территории есть интерактивный скалодром, размерами 3х4 метра, имеющий подсветку зацепок и управляемый приложением. Специально разработанный для скалолазов любителей с трассами сложностью от 5A до 7C.