ЮНЕСКО хочет внести достопримечательности Киева и Львова в список мирового наследия в опасности

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Ирина Маймур
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ЮНЕСКО рекомендовала внести в перечень мирового наследия в опасности еще 2 объекта в Украине.

Об этом на брифинге сообщила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

Речь идет о соборе святой Софии и близлежащих монашеских зданиях, Киево-Печерской лавре – в Киеве, а также ансамбле исторического центра Львова, отметила Бардески.

Решение об этих объектах будет принято на встрече комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде в сентябре.

Отметим, что в перечне объектов мирового наследия в опасности уже есть исторический центр Одессы.

Фото: Сергей Венцеславский/Википедия

Опубликовано: 08 августа 2023
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