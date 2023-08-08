В Украине закрыли 280 международных автомобильных маршрутов

В Украине приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

По решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши – 118;

маршруты, ведущие в рф – 140;

маршруты в Польшу, заявления по закрытию которых подали перевозчики – 22.

Министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг – верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса для пересечения границы автобусами.

Кроме того, верификация всех маршрутов – это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги.

После верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Фото: Unsplash\Damir Kopezhanov