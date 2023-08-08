Из-за агрессии россии в Украине пострадали 763 объекта культурного наследия - МКИП

За период полномасштабного вторжения россии в Украину повреждено или разрушено 763 объекта культурного наследия.

Информацию по состоянию на 25 июля 2023 сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Отмечается, что среди поврежденных или разрушенных объектов национального значения – 105 памятников, местного значения – 595, только что обнаруженных – 63.

Достопримечательности архитектуры среди них составляют 241 объект, архитектуры и градостроительства – 218, истории – 185, архитектуры и истории – 28, монументального искусства – 19, градостроительства и монументального искусства – 17, археологии – 18, архитектуры, градостроительства и истории. 27, градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры, градостроительства и монументального искусства –1, архитектуры и монументального искусства – 1.

Согласно информации ОВА, с начала полномасштабного вторжения России полностью разрушены 23 памятника, частично повреждены 625 памятников, степень повреждения 115 объектов остается неизвестной.

Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 15 областях. Больше всего – в Харьковской (207), Донецкой (100) и Херсонской областях (76).

Фото: Сергей Прокопенко, Гвара Медиа