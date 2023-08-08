Четыре украинских заведения номинировали на международную премию Restaurant & Bar Design Awards

В шорт-листе конкурса дизайнов заведений питания и баров Restaurant & Bar Design Awards 2023 оказались четыре украинских дизайн-проекта.
Какие заведения номинировали:
- одесскую джелатерию Tanu от Sivak+Partners, дизайн которой объединяет традиционный для старой архитектуры потолок города и сплошную металлическую волну вдоль стены;
- львовский ресторан Babo Gardens от Belenko Design с винтажной мебелью и садом под открытым небом;
- ресторан 88 Local на базе отеля HAY Hotel в Буковеле. Его дизайном в естественных оттенках и яркими упорами занимались YOD Group;
- одесский ресторан Virgin Izakaya от Yodezeen, в интерьере которого много красного цвета, натурального дерева, голого бетона, акцентного света и присущих Японии элементов декора.
Премию Restaurant & Bar Design Awards учредил в 2008 году Марко Ребора при поддержке главного редактора Wallpaper – Тони Чемберса.
Нынешняя церемония награждения пройдет 19 октября в Лондоне.
Фото: Yodezeen, YOD Group, Babo Gardens, Sivak+Partners