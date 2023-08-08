Четыре украинских заведения номинировали на международную премию Restaurant & Bar Design Awards

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Ирина Маймур
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В шорт-листе конкурса дизайнов заведений питания и баров Restaurant & Bar Design Awards 2023 оказались четыре украинских дизайн-проекта.

Какие заведения номинировали:

  • одесскую джелатерию Tanu от Sivak+Partners, дизайн которой объединяет традиционный для старой архитектуры потолок города и сплошную металлическую волну вдоль стены;
  • львовский ресторан Babo Gardens от Belenko Design с винтажной мебелью и садом под открытым небом;
  • ресторан 88 Local на базе отеля HAY Hotel в Буковеле. Его дизайном в естественных оттенках и яркими упорами занимались YOD Group;
  • одесский ресторан Virgin Izakaya от Yodezeen, в интерьере которого много красного цвета, натурального дерева, голого бетона, акцентного света и присущих Японии элементов декора.

Премию Restaurant & Bar Design Awards учредил в 2008 году Марко Ребора при поддержке главного редактора Wallpaper – Тони Чемберса.

Нынешняя церемония награждения пройдет 19 октября в Лондоне.

Фото: Yodezeen, YOD Group, Babo Gardens, Sivak+Partners

Опубликовано: 08 августа 2023
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