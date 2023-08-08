Четыре украинских заведения номинировали на международную премию Restaurant & Bar Design Awards

Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, где хотели построить кафе с автостоянкой

Волонтеры шьют адаптивную одежду для раненых бойцов: в чем ее особенность

Разрушенные из-за обстрела россии дома во Львове отстроят до состояния 1924 года

Из-за агрессии россии в Украине пострадали 763 объекта культурного наследия - МКИП

В Украине закрыли 280 международных автомобильных маршрутов

Российские военные обстреляли Свято-Екатерининский собор 18 века в Херсоне

Во Львове требуют от владельца заключить охранный договор на историческую виллу Кшечуновичей

На Дарнице обустроили новую кольцевую развязку