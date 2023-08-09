Возле Мариинского парка открыли Bruncho Cafe с трехэтажными завтраками-бранчами.

Возле Мариинского парка начало работу новое заведение Bruncho Cafe.

Владельцы кафе – молодая пара Алина и Дмитрий. Они уже опытные предприниматели, поэтому даже во время войны открывают новые проекты, пишет Posteat.

Название заведения выбрали, соединив слова breakfast и lunch», рассказывают владельцы.

Главная фишка кафе – большие трехэтажные завтраки-бранчи по единой цене. Их готовят в течение всего дня в выходные и с 09:00 до 13:00 в будни.

Кроме того, в меню есть ланчи, салаты, закуски и бургеры. К напиткам предлагают авторские коктейли. Также действует постоянная акция "1+1=3" на Aperol Spritz.

Цены: капучино — 45 грн, норвежский бранч — 189 грн, розовая паста — 219 грн, круассан-салат с овощами гриль — 159 грн, бургер вишня-дорблю — 255 грн, коктейль Mango Sour — 189 грн

Адрес: ул. Институтская, 27/6

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 22:00

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Фото: Bruncho Cafe