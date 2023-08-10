Интерпретация уличной классики от PUMA X RIPNDIP

PUMA анонсировали запуск коллаборации с американским стрит-стайлом брендом RIPNDIP, вдохновленным известными произведениями искусства и массовой культуры. Релиз PUMA X RIPNDIP планируется к концу лета – сезон перехода, когда все начинают сбрасывать с себя летние образы и готовиться к возвращению реальности и привычных дел. Воспроизводя основную идею преобразования, PUMA претворяет эту коллекцию в жизнь с помощью триппи-мотивов, трансформаций и оптических иллюзий.

Основатель RIPNDIP скейтбордист Райан О'Коннор начал свою деятельность по трафаретной печати футболок для друзей во Флориде. Скромное начало не помешало RIPNDIP быстро превратиться в один из самых популярных брендов уличной одежды. Этому успеху в значительной степени следует благодарить талисману – Лорду Нермалу, улыбающемуся коту, который всегда всех веселит.

RIPNDIP привнесли здоровую дозу своего игривого и иронического отношения к классике уличной одежды. Знаковым элементом коллекции стал кот Нермал, показывающий средний палец. Будьте готовы увидеть его в этой коллаборации на некоторых из самых популярных моделях кроссовок – Slipstream и Suede, тощие и футболки от PUMA, а также специальную графику, на которой Нерм превращается в логотип PUMA Cat. Эта коллаборация собрала вдохновение как по хип-хопу культуры, так и по стилю скейтеров, которые всегда ищут модную и одновременно удобную одежду.

Коллекцию PUMA X RIPNDIP можно будет приобрести из __ в сети флагманских магазинов PUMA в ТРЦ ЦУМ и Ocean Plaza, а также на официальном сайте PUMA Ukraine