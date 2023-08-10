Ровенская компания создала приложение для итальянского дома моды Fendi

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Ирина Маймур
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Ровенская компания Habitat разработала мобильное приложение для итальянского дома моды Fendi.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Habitat занимается цифровыми продуктами, в частности, веб- и графическим дизайном, а также разработкой брендов. За пять лет работы они даже вырастили компанию-«единорог» с миллиардными доходами. К тому же, Habitat работает над социальными проектами и берет на практику студентов из областных вузов.

«Создавая инновации сегодня, они формируют среду обитания человека в будущем. А еще развивают в Ровенской ИТ-кластер и правильно позиционируют нашу область на мировой арене», — отметил Виталий Коваль.

Фото: Виталий Коваль

Опубликовано: 10 августа 2023
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