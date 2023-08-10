Ровенская компания создала приложение для итальянского дома моды Fendi

Ровенская компания Habitat разработала мобильное приложение для итальянского дома моды Fendi.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Habitat занимается цифровыми продуктами, в частности, веб- и графическим дизайном, а также разработкой брендов. За пять лет работы они даже вырастили компанию-«единорог» с миллиардными доходами. К тому же, Habitat работает над социальными проектами и берет на практику студентов из областных вузов.

«Создавая инновации сегодня, они формируют среду обитания человека в будущем. А еще развивают в Ровенской ИТ-кластер и правильно позиционируют нашу область на мировой арене», — отметил Виталий Коваль.

Фото: Виталий Коваль