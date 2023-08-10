Польское издательство выпустит книгу о львовской кухне от пани Стефы

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Мария Иващук
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Краковское издательство Wydawnictwo Znak выпустит книгу «Львовская кухня» исследовательнице галицкой кухни Марианны Душар, более известной как пани Стефа.

Об этом сообщает Институт галицкой кухни.

Консультантом книги стал историк Игорь Лильо. Издание описывает более 100 ставших традиционными для Львова блюд, а также эмоциональные воспоминания вокруг львовских вкусов. Текст иллюстрирован фотографиями автора Марианны Душар.

Предпродажу на книгу уже открыли по специальной цене, 60 злотых (около 540 гривен). "Львовская кухня" выйдет 6 сентября. Также книга выйдет в украинском переводе.

Опубликовано: 10 августа 2023
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