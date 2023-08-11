На Подоле открыли новое заведение азиатской кухни Pan Сhang

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Мария Банько
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На улице Ярославской начало работу новое заведение Pan Сhang.

Основатели описывают концепцию так: "аутентичное кафе, в котором объединили разные кулинарные традиции восточных стран, таких как Вьетнам, Китай, Южная Корея, Таиланд и Япония".

В меню есть блюда из всех этих стран: вьетнамский суп фо бо (для него говяжий бульон варят в течение 8 часов), корейские пипимпаб и чаджамен, тайский ПадТай и другие блюда. В заведении предлагают также авторские лимонады, матчи, бабл-ти и всевозможные коктейли. Например, можно заказать коктейль Kabudzyo в азиатском стиле с текилой, лемонграссом, ананасовым соком и чили.

Есть винная карта с классическими и биодинамическими винами, а также сливовым японским вином.

Цены: ПадТай с мясом, овощами и тайскими специями - 250 гривен, корейский чаджамен (холодная лапша с мясом и овощами в бобовом соусе) - 245 гривен, салат с креветками и манго - 185 гривен, фото - 285 гривен, нем с курицей - 195 гривен, мочи "манго-маракуйя" - 75 гривен, холодный синий bubble-чай - 115 гривен
Адрес: ул. Ярославская 32/33
Режим работы: 12:00 – 22:00
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Опубликовано: 11 августа 2023
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